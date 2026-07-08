Aviva s'allie à Axis pour soutenir les énergies renouvelables au Royaume-Uni
Aviva annonce la création d'un nouveau consortium Lloyd's avec Axis afin de soutenir de nouveaux projets d'énergies renouvelables, contribuant ainsi à l'atteinte des ambitions du Royaume-Uni en matière de neutralité carbone à l'horizon 2030.
Ce partenariat réunit deux des principaux assureurs d'énergies renouvelables du marché londonien, combinant leur expertise et leur capacité de souscription pour les installations d'énergie éolienne, solaire et de stockage par batteries terrestres au sein d'une solution unique et coordonnée.
"C'est également le premier consortium Lloyd's spécifiquement axé sur les énergies renouvelables terrestres au Royaume-Uni, ce qui en fait une offre distinctive sur le marché", souligne la compagnie d'assurance britannique.
Le consortium est conçu pour simplifier le placement pour les courtiers et les clients, en offrant une solution plus claire et plus efficace pour couvrir les risques liés aux énergies renouvelables, tout en contribuant à répondre à la demande croissante dans ce secteur.
Opérant au sein de Lloyd's, l'"A-Squared Consortium", doté d'une capacité totale de 200 MGBP, se concentrera sur les risques liés à la construction et à l'exploitation de projets britanniques d'énergies renouvelables terrestres.
Par ailleurs, Aviva indique avoir mené à bien son programme de rachat d'actions de l'ordre de 350 MGBP, annoncé le 5 mars dernier, et avoir acquis, dans ce cadre, 56 721 704 actions ordinaires à un prix moyen de 617,05 pence par action.
Aviva plc est un assureur diversifié dont les activités couvrent l'assurance, la gestion de patrimoine et la prévoyance. Les segments de la société comprennent l'assurance, la gestion de patrimoine et la prévoyance (IWR), l'assurance générale, Aviva Investors, les investissements internationaux et les autres activités du groupe. Les principales activités de sa division IWR consistent à proposer une gamme de produits aux particuliers et aux entreprises dans les domaines de l'assurance, de la gestion de patrimoine et de la prévoyance. Les principales activités de ses opérations d'assurance générale au Royaume-Uni et en Irlande consistent à fournir une couverture d'assurance aux particuliers et aux entreprises, pour des risques liés principalement aux véhicules à moteur, aux biens et à la responsabilité civile. L'activité principale de ses opérations d'assurance générale au Canada consiste à fournir des produits d'assurance aux particuliers et aux entreprises, pour des risques liés principalement aux véhicules à moteur, aux biens et à la responsabilité civile, distribués principalement par l'intermédiaire de courtiers d'assurance. Aviva Investors gère les assurés et les actionnaires ayant investi dans des fonds et fournit des services de gestion d'investissements.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.