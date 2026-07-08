Aviva s'allie à Axis pour soutenir les énergies renouvelables au Royaume-Uni

Aviva annonce la création d'un nouveau consortium Lloyd's avec Axis afin de soutenir de nouveaux projets d'énergies renouvelables, contribuant ainsi à l'atteinte des ambitions du Royaume-Uni en matière de neutralité carbone à l'horizon 2030.

Ce partenariat réunit deux des principaux assureurs d'énergies renouvelables du marché londonien, combinant leur expertise et leur capacité de souscription pour les installations d'énergie éolienne, solaire et de stockage par batteries terrestres au sein d'une solution unique et coordonnée.



"C'est également le premier consortium Lloyd's spécifiquement axé sur les énergies renouvelables terrestres au Royaume-Uni, ce qui en fait une offre distinctive sur le marché", souligne la compagnie d'assurance britannique.



Le consortium est conçu pour simplifier le placement pour les courtiers et les clients, en offrant une solution plus claire et plus efficace pour couvrir les risques liés aux énergies renouvelables, tout en contribuant à répondre à la demande croissante dans ce secteur.



Opérant au sein de Lloyd's, l'"A-Squared Consortium", doté d'une capacité totale de 200 MGBP, se concentrera sur les risques liés à la construction et à l'exploitation de projets britanniques d'énergies renouvelables terrestres.



Par ailleurs, Aviva indique avoir mené à bien son programme de rachat d'actions de l'ordre de 350 MGBP, annoncé le 5 mars dernier, et avoir acquis, dans ce cadre, 56 721 704 actions ordinaires à un prix moyen de 617,05 pence par action.