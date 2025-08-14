Aviva plc est une société d'assurance, de gestion de patrimoine et de retraite basée au Royaume-Uni. Ses secteurs d'activité sont les suivants : UK & Ireland Insurance, General Insurance, Aviva Investors, International investments et Other Operations. Les principales activités de UK & Ireland Life sont l'assurance vie, l'assurance maladie et accident à long terme, l'épargne, les pensions et les rentes. Les activités principales de l'assurance générale au Royaume-Uni et en Irlande sont la fourniture d'une couverture d'assurance aux particuliers et aux entreprises pour les risques liés aux véhicules à moteur, aux biens et à la responsabilité civile, ainsi que pour les frais médicaux. L'activité principale de l'assurance générale au Canada est la fourniture de produits d'assurance aux particuliers et aux entreprises, pour les risques liés aux véhicules à moteur, aux biens et à la responsabilité, distribués par des courtiers d'assurance. Elle exploite également la plateforme de Lloyd's, qui comprend son membre corporatif, son agent de gestion, ses entités de distribution internationale et les droits de location du syndicat 1492.