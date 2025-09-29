AWS signe un accord pluriannuel avec Murex autour des services managés dans le cloud

Amazon Web Services (AWS), filiale d'Amazon.com, annonce un partenariat stratégique pluriannuel avec Murex pour étendre la plateforme MX.3 en une suite de services managés. L'accord s'appuie sur plusieurs mois de collaboration technique et vise à accélérer le déploiement et les mises à jour des solutions Murex pour les institutions financières. L'initiative renforce MXSaaS, l'offre SaaS de Murex, ainsi que XVA as a Service, qui exploite la puissance de calcul élastique d'AWS pour fournir des analyses de risques évolutives. Depuis juin, quatre nouveaux clients ont adopté MXSaaS, confirmant sa maturité. Grâce à AWS, les services managés de Murex gagnent en agilité, flexibilité et résilience, avec une automatisation accrue et une meilleure prévention des incidents. Murex investit dans le développement de MXSaaS, dans ses équipes mondiales et dans l'accompagnement des pratiques FinOps et DevOps. Charlie Sanderson (AWS) souligne que ce partenariat associe l'infrastructure d'AWS aux solutions de Murex pour accroître sécurité et efficacité. Elias Eddé, directeur général de Murex, insiste sur la capacité commune à fournir des plateformes critiques de trading et de gestion des risques en mode service.