AWS va soutenir l'IA agentique de Meta avec ses puces Graviton
Amazon Web Services (AWS) fait part de la signature d'un accord avec Meta pour déployer à grande échelle des processeurs AWS Graviton, étendant ainsi leur partenariat de longue date alors que le géant des réseaux sociaux développe sa prochaine génération d'IA.
"L'accord reflète un changement dans la manière dont l'infrastructure d'IA est construite : bien que les GPU restent essentiels pour l'entraînement de grands modèles, l'essor de l'IA agentique crée une demande massive pour des charges de travail gourmandes en CPU", explique AWS.
Selon le géant technologique, sa dernière génération de processeurs serveurs Graviton5 est conçue spécialement pour ces charges, donnant à Meta la puissance de traitement nécessaire pour les exécuter efficacement à grande échelle.
Les puces alimenteront diverses charges de travail chez Meta, ce travail nécessitant une infrastructure capable de gérer des milliards d'interactions tout en coordonnant des flux de travail complexes et en plusieurs étapes d'agents.
S'appuyant sur la relation de longue date de Meta avec AWS et l'utilisation à grande échelle d'Amazon Bedrock, le déploiement commence avec des dizaines de millions de coeurs Graviton, avec la flexibilité de s'étendre à mesure que les capacités d'IA de Meta grandissent.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.