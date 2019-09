axYus confirme sa croissance

L’ESN axYus confirme son solide positionnement sur le marché en annonçant une forte croissance de ses activités sur le premier semestre 2019 et un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros sur son dernier exercice.

axYus est une société de service informatique à taille humaine qui réunit 130 collaborateurs entre ses différents sites au service de clients publics et privés. La société intervient sur deux métiers : la maîtrise d’œuvre et l’assistance à maîtrise d’ouvrage avec pour objectif d’accompagner au quotidien ses clients et leurs utilisateurs à toutes les étapes de leurs projets informatiques.

Fort de ce positionnement, axYus a remporté de nombreux nouveaux contrats de grande envergure pour ses clients historiques et de nouveaux entrants. Cette croissance s’explique notamment par l’implication de ses équipes et leur expertise dans la mise en œuvre de projets complexes intégrant les notions de pilotage, de dématérialisation et d’amélioration des processus métiers existants. Pour soutenir sa croissance, axYus investit des ressources importantes, par exemple au sein de ses agences de Bordeaux et de Limoges, et planifie de nombreux recrutements pour compléter ses différentes équipes.

D’ores et déjà, axYus anticipe une nouvelle hausse de ses activités et annoncera prochainement de nouveaux marchés, notamment auprès d’institutionnels de premier plan qui ont engagé des plans de transformation digitale de grande ampleur à l’échelle régionale et nationale.

Pascal HEIDET chez axYus « Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle hausse de nos activités et d’être positionnés comme un partenaire stratégique chez nos clients. Notre approche unique qui intègre de réelles innovations méthodologiques est un avantage concurrentiel et nous permet de faire la différence en positionnant l’engagement, l’agilité et la qualité de service au centre de notre modèle de développement. Nous nous appuyons donc sur de solides fondamentaux qui nous permettent de nous inscrire dans une approche de croissance durable. »