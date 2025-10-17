AXA annonce des évolutions au sein de son équipe de direction. Ces changements seront effectifs à partir du 1er décembre 2025.
Guillaume Borie, membre du Comité de direction d'AXA, jusqu'à présent Directeur général d'AXA France, est nommé Directeur Finance, Stratégie, Souscription, Risques et Technologie du Groupe.
Mathieu Godart, jusqu'à présent Directeur général AXA IARD & Partenariats d'AXA France et membre du Comité exécutif d'AXA France, est nommé Directeur général d'AXA France et membre du Comité de direction d'AXA.
Karima Silvent, membre du Comité de direction d'AXA, jusqu'ici Directrice des ressources humaines d'AXA, est nommée Secrétaire générale adjointe du Groupe, en charge des ressources humaines, de la conformité, de l'audit, d'AXA EssentiALL et du GIE AXA.
Matthieu Caillat, jusqu'à présent Directeur des opérations et membre du Comité de direction d'AXA XL, est nommé Directeur Technologie et IA du Groupe, et succède à Alexander Vollert en tant que Directeur général d'AXA Group Opérations. Il rejoint le Comité de direction d'AXA.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,7%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (35,9%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,4%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
