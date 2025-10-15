AXA annonce le placement d'obligations Tier 1 de 750 ME et d'obligations Tier 2 de 750 ME

AXA a annoncé hier le placement de 750 millions d'euros d'obligations perpétuelles profondément subordonnées Reg S (les Obligations Restricted Tier 1) et de 750 millions d'euros d'obligations subordonnées Reg S à échéance 2056 (les Obligations Tier 2) auprès d'investisseurs institutionnels.



Ces émissions s'inscrivent dans le cadre du plan de financement du Groupe AXA et seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement d'une partie de la dette en cours du Groupe AXA.



Le règlement-livraison des billets devrait avoir lieu le 16 octobre 2025.



Les billets restreints de catégorie 1 seront assortis d'un taux d'intérêt annuel fixe de 5,125 % jusqu'au 16 mars 2032. Les billets Tier 2 auront un taux d'intérêt annuel fixe de 4,125 % jusqu'au 24 juillet 2036.