AXA a annoncé hier le placement de 750 millions d'euros d'obligations perpétuelles profondément subordonnées Reg S (les Obligations Restricted Tier 1) et de 750 millions d'euros d'obligations subordonnées Reg S à échéance 2056 (les Obligations Tier 2) auprès d'investisseurs institutionnels.
Ces émissions s'inscrivent dans le cadre du plan de financement du Groupe AXA et seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement d'une partie de la dette en cours du Groupe AXA.
Le règlement-livraison des billets devrait avoir lieu le 16 octobre 2025.
Les billets restreints de catégorie 1 seront assortis d'un taux d'intérêt annuel fixe de 5,125 % jusqu'au 16 mars 2032. Les billets Tier 2 auront un taux d'intérêt annuel fixe de 4,125 % jusqu'au 24 juillet 2036.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,7%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (35,9%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,4%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
