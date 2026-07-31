AXA augmente de 8% son résultat opérationnel par action au 1er semestre
AXA dévoile un résultat opérationnel par action de 2,19 EUR au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 8% sur un an, ainsi qu'un résultat opérationnel de 4,5 MdsEUR, en hausse de 4% (+9% hors AXA IM, dont la cession a été finalisée le 1er juillet 2025).
La compagnie d'assurance précise que son résultat opérationnel de l'activité dommages a augmenté de 6% à 3,2 MdsEUR, tandis que celui de l'activité vie et santé a progressé de 11% à 2,0 MdsEUR par rapport au 1er semestre 2025.
À 66,3 MdsEUR, les primes brutes émises et autres revenus ont augmenté de 5%, avec une progression de 3% pour l'activité dommages à 35,1 MdsEUR et de 8% pour l'activité vie et santé à 31,2 MdsEUR, en bases comparables.
"Nous avons enregistré une solide collecte nette positive en assurance vie et épargne, qui contribuera à la croissance progressive de nos résultats. Cette performance a été amplifiée par de nouveaux gains d'efficacité, notamment grâce à nos initiatives en matière de technologie et d'IA", déclare le directeur général Thomas Buberl.
Le groupe revendique un ratio de solvabilité II de 218% au 30 juin 2026, en hausse de trois points par rapport au 1er janvier 2026, après la fin de la période transitoire de Solvabilité II (grandfathering period), grâce à un rendement opérationnel élevé et à des changements de modèle imposés par la réglementation.
En termes de perspectives, AXA table sur une hausse du résultat opérationnel par action en 2026 "dans le haut de la fourchette cible du plan stratégique, comprise entre 6% et 8%". Il présentera son nouveau plan stratégique pour 2027-2029 le 15 septembre prochain.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,1%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (36,6%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,3%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.