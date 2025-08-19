AXA : BlackRock dépasse les 5% des votes

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 août, le seuil de 5% des droits de vote d'AXA et détenir 6,07% du capital et 5,04% des droits de vote.



Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé que ce franchissement de seuil résultait d'une acquisition d'actions AXA hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.