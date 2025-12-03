AXA finalise avec succès son offre d'actionnariat salarié 2025

AXA annonce avoir achevé avec succès son opération d'actionnariat salarié "Shareplan 2025", marquée par un abondement exceptionnel pour le 40e anniversaire de la marque. Le groupe fait savoir que 42 000 collaborateurs dans 40 pays, soit plus de 36% des salariés éligibles, ont souscrit à l'offre. L



a collecte atteint près de 435 MEUR, correspondant à l'émission d'environ 13 millions d'actions nouvelles, soit 0,60% du capital, portant le total à 2 136 232 264 actions. Le groupe prévoit de racheter puis d'annuler ces actions afin de neutraliser la dilution, sous réserve des autorisations réglementaires. À l'issue de l'opération, les salariés détiennent 4,82% du capital et 6,61% des droits de vote.

Thomas Buberl, Directeur général d'AXA, souligne que le succès de Shareplan 2025 témoigne de la confiance des collaborateurs dans la stratégie et le développement du Groupe et "reflète une culture d'entreprise axée sur le partage de la valeur".