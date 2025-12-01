AXA finalise l'acquisition de 51% de Prima

AXA a indiqué vendredi soir avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans Prima, spécialiste de l'assurance directe en Italie, une transaction annoncée le 1er août dernier pour un montant de 0,5 milliard d'euros.



Des options d'achat et de vente, dont le prix d'exercice est fonction des bénéfices de Prima, ont été octroyées respectivement à AXA et aux minoritaires afin que l'assureur puisse acquérir la participation restante, et devraient être exercées en 2029 ou 2030.



En incluant l'internalisation prévue des primes souscrites par des assureurs tiers, la transaction devrait avoir un impact de -6 points sur le ratio de solvabilité II d'AXA, en ligne avec l'impact estimé lors de la signature de l'accord.



Basé à Milan, Prima revendique environ 10% de part de marché sur le segment de l'assurance automobile destinée aux particuliers. Il compte plus de 1100 employés, dont plus de 400 développeurs, ingénieurs informatiques et analystes de données.