AXA IM Alts, filiale de BNP Paribas depuis le 1er juillet, annonce que son fonds logistique européen phare a émis 500 millions d'euros d'obligations vertes. Arrivant à échéance en 2031, elles ont obtenu la note "A-" de Fitch et offrent un coupon de 3,375%.

Cette 2e émission d'obligations vertes du fonds logistique européen phare d'AXA IM Alts a été sursouscrite 6,2 fois, avec un carnet d'ordres final de plus de 3,1 MdsEUR, réunissant un large éventail d'investisseurs européens et institutionnels.

"La forte demande témoigne du soutien des investisseurs à la stratégie du fonds et à la qualité de son portefeuille paneuropéen", affirme AXA IM Alts, ajoutant que cette opération s'inscrit dans son ambition "d'influencer positivement les changements sociétaux".