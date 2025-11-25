AXA IM Alts, filiale de BNP Paribas depuis le 1er juillet dernier, annonce avoir acquis, pour le compte de ses clients, une participation de 40% dans FiberPass, l'un des principaux opérateurs de fibre optique mutualisée (FTTH) en Espagne.
Cet investissement renforce la présence d'AXA IM Alts sur le marché espagnol de la fibre optique, l'un des plus avancés d'Europe, en partenariat avec deux des plus grands opérateurs du pays, Telefonica et Vodafone, qui ont créé FiberPass en mars dernier.
Cette acquisition, la 3e réalisée cette année par la plateforme d'investissement en infrastructures equity d'AXA IM Alts, porte le montant total de ses investissements dans ce domaine à plus de 700 millions d'euros en 2025.
