Les primes brutes émises et autres revenus sont en hausse de 7%, à 89,4 milliards d'euros sur 9 mois.
Les primes en assurance dommages sont en hausse de 5% à 46,2 milliards d'euros et les primes en assurance vie et santé en hausse de 9% à 42,3 milliards d'euros.
Le total des primes brutes émises et des autres revenus est en hausse de 7%, portée par l'assurance dommages (+5%), soutenue par la croissance en assurance des entreprises (+4%) et en assurance vie et santé, les primes sont en hausse de 9%, dont une progression de 11% en assurance vie.
Le ratio de Solvabilité II s'établit à 222% au 30 septembre 2025, en hausse de 2 points par rapport au 30 juin 2025.
Le groupe s'attend à maintenir sa bonne performance opérationnelle et est confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en ligne avec l'objectif annoncé dans le plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026E.
' AXA a enregistré une excellente performance au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, avec une croissance de son chiffre d'affaires de 7%, confirmant la dynamique de la première moitié de l'année ', a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur financier d'AXA.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,7%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (35,9%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,4%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.