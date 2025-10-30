AXA maintient ses prévisions de croissance du résultat opérationnel

Les primes brutes émises et autres revenus sont en hausse de 7%, à 89,4 milliards d'euros sur 9 mois.



Les primes en assurance dommages sont en hausse de 5% à 46,2 milliards d'euros et les primes en assurance vie et santé en hausse de 9% à 42,3 milliards d'euros.



Le total des primes brutes émises et des autres revenus est en hausse de 7%, portée par l'assurance dommages (+5%), soutenue par la croissance en assurance des entreprises (+4%) et en assurance vie et santé, les primes sont en hausse de 9%, dont une progression de 11% en assurance vie.



Le ratio de Solvabilité II s'établit à 222% au 30 septembre 2025, en hausse de 2 points par rapport au 30 juin 2025.



Le groupe s'attend à maintenir sa bonne performance opérationnelle et est confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en ligne avec l'objectif annoncé dans le plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026E.



' AXA a enregistré une excellente performance au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, avec une croissance de son chiffre d'affaires de 7%, confirmant la dynamique de la première moitié de l'année ', a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur financier d'AXA.