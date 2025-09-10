AXA va lancer son opération d'actionnariat salarié annuelle

AXA annonce le lancement de son augmentation de capital réservée aux salariés Shareplan 2025, proposée à plus de 110 000 collaborateurs dans 40 pays, la période de réservation se déroulant du 11 au 25 septembre.



Toujours selon le calendrier indicatif, la période de fixation du prix de référence est prévue du 3 au 30 octobre, celle de souscription/rétractation du 3 au 7 novembre, et l'augmentation de capital aura lieu le 3 décembre.



Le nombre maximal d'actions pouvant être émises se monte à 58 951 965, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Deux offres ('classique' et 'garantie plus') sont proposées dans la plupart des pays.



Les salariés souscrivant à l'offre classique auront droit à un abondement avec une action AXA offerte pour chaque action souscrite, dans la limite de 20 actions, et ceux souscrivant à l'offre garantie plus, à une garantie de rendement minimum.