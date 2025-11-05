L’action d’Axon Enterprise plonge de 12% mercredi, prolongeant une baisse amorcée la veille après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le fabricant de pistolets à impulsion électrique Taser, de caméras corporelles pour les forces de l’ordre et de systèmes de drones a vu son bénéfice reculer à 1,17 dollar par action au troisième trimestre, contre 1,52 dollar attendu par les analystes selon LSEG. Le recul des marges brutes s’explique principalement par l’impact des tarifs douaniers imposés aux importations.

Il s’agissait du premier trimestre intégrant pleinement ces coûts, a précisé la directrice financière Brittany Bagley. Axon avait déjà averti plus tôt cette année que les droits de douane risquaient de perturber l’approvisionnement en composants importés et de limiter ses exportations. L’entreprise s’approvisionne auprès de fournisseurs situés aux États-Unis, à Taïwan, au Mexique, en Chine, au Vietnam, en Thaïlande et en Corée du Sud.

Malgré ce repli de la rentabilité, le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 31% sur un an, soutenu par une demande solide dans l’ensemble de ses activités. Axon a également relevé sa prévision de chiffre d’affaires annuel, désormais attendu à 2,74 milliards de dollars contre une fourchette précédente de 2,65 à 2,73 milliards. Si certains analystes, comme ceux de TD Cowen, estiment que les fondamentaux restent solides et voient une opportunité d’achat, la valorisation élevée du titre continue de susciter des inquiétudes sur les marchés. Depuis le début de l’année, le titre affiche une baisse de 3,5%.