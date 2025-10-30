Ayvens bondit de 10% après l'annonce par le groupe de location automobile, en marge de la publication de ses résultats de troisième trimestre, de son intention de redistribuer un total d'environ 700 millions d'euros à ses actionnaires.
Ayant reçu le feu vert de la BCE pour cette opération, son conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pour 360 MEUR a réaliser au cours des 12 prochains mois, les titres rachetés ayant vocation à être annulés.
Le conseil a aussi autorisé la distribution d'un dividende exceptionnel de 0,42 euro par action, qui sera mis en paiement le 18 décembre prochain, sous réserve d'approbation par sa prochaine assemblée générale des actionnaires.
Au titre de son 3e trimestre 2025, Ayvens publie un résultat net de 273 MEUR, en croissance de 85,9%, une forte performance 'illustrant la vigueur de son modèle d'affaires à travers le cycle et les bénéfices croissants de l'intégration', selon le groupe.
Ayvens est spécialisé dans la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- location automobile longue durée : location aux particuliers et aux entreprises de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de voitures électriques et de 2 roues ;
- gestion du parc automobile : prestations d'assistance, de maintenance, de gestion des pneumatiques, de remplacement, d'assurance, etc. ;
- location automobile moyenne durée : location de véhicules pour une durée de 1 à 12 mois ;
- vente de véhicules d'occasion.
A fin 2024, le groupe dispose d'une flotte de 3 298 000 véhicules.
