Ayvens bondit de +9,6% après des résultats supérieurs aux attentes, un rachat d'actions de 360 MEUR et un acompte sur dividende. Electrolux (+13%) repasse dans le vert, Davide Campari bat le consensus d'EBIT, ING lance un rachat d'1,1 MdEUR. En baisse, Arcadis (-14%) et WPP (-11%) déçoivent, tandis que Stellantis (-5%) alerte sur un impact douanier d'1 MdEUR et des charges exceptionnelles qui restent à déterminer.

Actions en hausse

Electrolux (+13%) : le Suédois monte à l’ouverture de la bourse de Stockholm après la publication d’un bénéfice net de 192 millions de couronnes suédoises contre une perte de 235 millions de couronnes suédoises au 3eme trimestre de l’année précédente.

Ayvens (+9,6%) : la filiale de la Société Générale a publié ses résultats trimestriels ce matin avec son bénéfice net a bondi de 84,9%, pour s'élever à 273,7 millions d'euros. Les analystes de Jefferies évoquent un "excellent résultat" avec un bénéfice avant impôts en hausse de 11% par rapport au consensus. De plus la société a annoncé un programme de rachat d’action allant jusqu’à 360 millions d’euros et un acompte sur dividende de 0,42 EUR par action.

Davide Campari (+9,5%) : le groupe de spiritueux bondit à l’ouverture à la suite de la bonne nouvelle de l’amélioration de sa profitabilité, ce qui permet notamment de battre le consensus sur la croissance de l’EBIT. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 10,40 à 11 EUR.

Jerónimo Martins (+7%) : le distributeur installé au Portugal et en Pologne a annoncé mercredi une hausse de près de 15% de son bénéfice net au troisième trimestre, soutenue par la progression des ventes et du résultat opérationnel.

Andritz (+5%) : l'industriel autrichien progresse en bourse ce matin après l’annonce d’une nouvelle hausse des prises de commandes dans l'hydroélectricité et l’énergie. Malgré un léger recul du chiffre d’affaires, le groupe réussit à maintenir ses marges grâce à des mesures de réduction des coûts. Ce qui rassure les investisseurs. La société a également annoncé qu’elle fournira des condenseurs pour les projets Statkraft en Irlande et en Irlande du Nord.

ING Groep (+4%) : la banque néerlandaise s’apprécie après l’annonce d’un nouveau rachat d’actions de 1,1 milliard d’euros, accompagné d’un versement de 500 millions d’euros de dividendes. Le bénéfice au troisième trimestre est ressorti au dessus des attentes, grâce à la hausse des revenus de commissions. Ce qui conforte les investisseurs malgré la baisse des taux d’intérêt dans la Zone euro.

ArgenX (+4%) : la biotech s’affiche en hausse ce matin avec des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ont plus que doublé par rapport à l’an dernier. Le bénéfice par action dilué est de 5,18 dollars au troisième trimestre, contre 1,39 dollars l’année d'avant.

Airbus (+2,4%) : l'action progresse après que le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025, tout en montrant une forte progression de ses résultats au troisième trimestre. Le tire est également soutenu par JP Morgan, qui relève son objectif de cours à 240 EUR (avant 220 EUR) et maintient sa recommandation à l’achat.

Actions en baisse

Arcadis (-14%) : KBC Securities est passé d'acheter à conserver ce matin, après la publication de résultats décevants. ING souligne pour sa part que le retour à une modeste croissance est positif, mais que la génération de trésorerie est inférieure aux attentes.

Kongsberg (-14%) : le groupe de défense norvégien a publié sous les attentes (élevées) au T3. Les investisseurs sont exigeants avec ces dossiers richement valorisés depuis qu'ils sont devenus la coqueluche des marchés, redistribution des cartes militaires oblige. En parallèle, Kongsberg a annoncé un projet de cotation de sa branche navale à Oslo. Kongsberg Gruppen conserverait ses activités de défense, d’aérospatiale et d’exploration océanique.

WPP (-11%) : le groupe publicitaire britannique a lancé un avertissement sur ses résultats après une chute de 5,9% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, révisant à la baisse ses prévisions pour 2025 et mettant en lumière les défis auxquels fait face sa nouvelle directrice générale, Cindy Rose.

Technip Energies (-6,5%) : le groupe a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté inférieur aux attentes au troisième trimestre, pénalisé par des charges exceptionnelles liées à des acquisitions et par des retards de projets, notamment dans sa division Technology, Products & Services. Malgré ces contretemps, le management a confirmé ses perspectives 2025. Insuffisant pour le marché.

Rémy Cointreau (-6%) : nouvelle déconvenue pour la société, qui a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'exercice en cours, invoquant un marché chinois en repli, une reprise décevante aux Etats-Unis et des droits de douane défavorables, entraînant une chute de 11% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Le groupe, plus exposé que ses concurrents à la baisse de la demande mondiale de cognac, anticipe désormais une croissance très modeste pour 2025/2026 et un recul plus marqué de sa rentabilité.

Prysmian (-5%) : le transalpin a relevé ses prévisions pour 2025 après une hausse de 19,3% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, portée par la forte croissance de sa division Transmission et de sa région Amérique du Nord. Mais le marché avait des attentes très élevées, ce qui explique la relative déception du jour.

Stellantis (-5%) : le constructeur s'attend à une charge nette liée aux droits de douane d'environ 1 milliard d'euros pour l'année 2025. Il a aussi prévenu que d'autres frais sont attendus pour la restructuration de l'activité. Cette incertitude obscurcit une performance du T3 relativement rassurante.

Kering -3%) : après le rallye haussier, Bernstein vient un peu doucher l'enthousiasme des investisseurs en abaissant sa recommandation à sousperformance. "Nous pensons qu'il est prudent de prendre des bénéfices sur Kering à ce stade ; l'entreprise pourrait manquer de nouvelles positives pendant un certain temps", argumente l'analyste Luca Solca.

Article rédigé par Clotilde Roubaud et Guillaume Baud