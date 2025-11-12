Eutelsat a annoncé mercredi la signature d'un nouvel accord pluriannuel avec Azam Media en vertu duquel le groupe audiovisuel va accroître ses ressources auprès de l'opérateur satellitaire afin d'étendre son offre de télévision payante en Afrique de l'Est.
Aux termes de l'accord, Azam aura accès à deux répéteurs supplémentaires sur le satellite d'Eutelsat destiné aux marchés de la vidéo en Afrique, en Europe et au Moyen-Orien positionné à 7 degrés, en plus des ressources utilisés sur Eutelsat 7C.
Ces capacités doivent permettre à Azam Media d'héberger de nouveaux services pour son bouquet payant à prix attractifs, qui propose 130 chaînes.
Eutelsat et Azam Media, une filiale du groupe tanzanien Bakhresa, collaborent depuis une dizaine d'année.
Eutelsat Communications est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.
Le groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Communications de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.