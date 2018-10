b.workshop toujours en forte croissance

b.workshop, société de conseil en solutions ERP, intensifie sa dynamique de croissance sur son exercice 2018 en réalisant un chiffre d'affaires prévisionnel en hausse de plus de 40% . Cette nouvelle croissance traduit le dynamisme de b.workshop qui devient de fait l'un des leaders de son marché. En 2017, b.workshop a fortement grandi en faisant évoluer sa gamme de services. Ces éléments lui ont permis de remporter de nombreux nouveaux contrats auprès des PME et ETI évoluant dans l'ensemble des secteurs d'activité. Pour son prochain exercice, b.workshop va poursuivre son développement et accentuer son avantage concurrentiel en annonçant des évolutions significatives de son offre. Au-delà de ces éléments, b.workshop va continuer de renforcer ses équipes pour s'entourer d'experts technico fonctionnels qui accompagneront les clients dans le succès de leurs projets.

