Baader Europe dégrade son conseil sur easyJet

L'analyste passe de "acheter" à "accumuler" sur le titre, tout en confirmant son objectif de cours de 468 pence.

Baader Europe abaisse ses estimations pour 2026, tablant désormais sur un repli de 2% du chiffre d'affaires et un EBIT abaissé de 49% à 437 MEUR, sous l'effet notamment de la hausse des prix du carburant.



Concrètement, l'analyste abaisse sa prévision de BPA de 57% pour l'exercice 2026 (72,7 à 30,9 pence) et de 36% pour 2027 (80,8 à 51,6 pence). La note précise en effet que les perspectives 2027 intègrent des risques prolongés liés aux tensions au Moyen-Orient, pesant sur les marges malgré des hausses de prix destinées à compenser l'inflation des coûts.



Selon le broker, la valorisation est également affectée par une baisse de la valeur des actifs et une trésorerie nette attendue plus faible, entraînant un repli des estimations NAV (-22%) et DCF (-23%).