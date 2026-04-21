Baader Europe abaisse ses estimations pour 2026, tablant désormais sur un repli de 2% du chiffre d'affaires et un EBIT abaissé de 49% à 437 MEUR, sous l'effet notamment de la hausse des prix du carburant.
Concrètement, l'analyste abaisse sa prévision de BPA de 57% pour l'exercice 2026 (72,7 à 30,9 pence) et de 36% pour 2027 (80,8 à 51,6 pence). La note précise en effet que les perspectives 2027 intègrent des risques prolongés liés aux tensions au Moyen-Orient, pesant sur les marges malgré des hausses de prix destinées à compenser l'inflation des coûts.
Selon le broker, la valorisation est également affectée par une baisse de la valeur des actifs et une trésorerie nette attendue plus faible, entraînant un repli des estimations NAV (-22%) et DCF (-23%).
easyJet plc figure parmi les principales compagnies aériennes à bas prix européennes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (60,1%) : 93,4 millions de passagers transportés en 2024/25 ;
- autres (38,6%) : prestations de manutention des bagages, de restauration, de location automobile, etc.
A fin septembre 2025, le groupe exploite une flotte de 356 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (54,7%), Suisse (9,5%), Europe du Nord (7%), France (9,8%), Europe du Sud (17,8%) et autres (1,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.