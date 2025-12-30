Baader Europe reste à "achat" sur Aegon après le CMD de décembre
Baader Europe réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 8,39 euros sur Aegon, tout en révisant ses prévisions pour refléter les objectifs du groupe, ainsi que les coûts ponctuels annoncés liés à la relocalisation vers les Etats-Unis.
"De plus, le groupe a officialisé la revue stratégique de son activité britannique, incluant une éventuelle cession, ce qui renforcerait encore son attention portée aux Etats-Unis", souligne par ailleurs Baader Europe.