"Lors de son CMD (journée investisseurs) de décembre 2025, Aegon a confirmé son intention de déménager aux Etats-Unis et a annoncé des objectifs légèrement décevants pour la période fiscale 2025-27", rappelle en effet le broker.

"De plus, le groupe a officialisé la revue stratégique de son activité britannique, incluant une éventuelle cession, ce qui renforcerait encore son attention portée aux Etats-Unis", souligne par ailleurs Baader Europe.