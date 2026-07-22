Bab el-Mandeb inquiète mais l'optimisme l'emporte en Europe

Alors que les Etats-Unis ont pilonné l'Iran pour une 11ème nuit consécutive, le trafic maritime reste extrêmement perturbé dans le Golfe. Et les craintes s'étendent maintenant au stratégique détroit de Bab el-Mandeb que les rebelles Houthis menacent de fermer. Pour l'instant, les marchés européens préfèrent faire la sourde oreille, encouragés par les résultats prometteurs de Wall Street enregistrés la veille.

Malgré la géopolitique, les marchés européens sont portés par un sentiment d'optimisme à l'approche de la mi-séance, à l'instar de Londres qui s'adjuge 1%, devant Paris (+0,70%, à 8 422 points) et Francfort (+0,53%).



Ce matin, l'indice parisien est surtout tiré par Airbus, qui gagne 6% après l'annonce surprise d'un plan de rachat d'actions massif de 5 MdsEUR sur trois ans. TotalEnergies est aussi bien orienté (+2,42%), profitant des tensions sur les cours du pétrole, avec un Brent en hausse de 3,3%, à 94,3 USD le baril, et un WTI à +0,55%, à 85,2 USD.



Vigilance sur le pétrole



Hier, deux navires qui s'apprêtaient à franchir le détroit de Bab el-Mandeb (un passage maritime étriqué de 3 km de large qui relie la mer Rouge et l'océan Indien) ont fait demi-tour après avoir reçu des menaces de rebelles houthis du Yémen. Ce matin, UBS constate toutefois que les flux via le détroit restent dans leur fourchette habituelle, entre 6 et 6,5 millions de barils par jour (Mb/j). Pour combien de temps ?



Chez AlphaValue, l'analyste spécialiste du pétrole, Frédéric Lorec, considère que le marché sous-évalue encore le risque géopolitique lié aux détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb. Le scénario central d'AlphaValue, auquel il attribue une probabilité de 45%, est celui d'une escalade progressive avec un détroit d'Ormuz contesté, ce qui porterait le Brent dans une fourchette de 95 à 110 USD le baril.



Le cabinet estime également à 25% la probabilité d'une extension du conflit à Bab el-Mandeb, susceptible de pousser le Brent entre 115 et 135 USD, tandis qu'un conflit plus large impliquant un changement de régime en Iran pourrait propulser le baril au-delà de 150 USD.



Les performances de Wall Street rassurent



Face à ces incertitudes, les marchés préfèrent se concentrer sur l'abondant retour des investisseurs sur les valeurs des semi-conducteurs, qui avaient été brièvement délaissées ces derniers temps. Et les retours s'avèrent massifs, surtout aux Etats-Unis, où Micron a engrangé 12% hier, suivi par Intel et AMD (+8%), ou encore Nvidia qui a achevé la séance sur un gain de 2% lui permettant de récupérer sa place de première capitalisation boursière de la planète, au détriment d'Apple.



Ce mouvement semble rassurer les marchés, qui surveilleront attentivement les résultats d'Alphabet, Tesla, GE Vernova ou encore Texas Instruments, attendus dans la soirée.



Les valeurs en mouvement



Sur le Vieux Continent, l'action Equinor gagne 2,74%, à Oslo, soutenue par sa publication trimestrielle qui laisse apparaître un bénéfice net de 4,8 MdsUSD, contre 1,3 MdUSD un an plus tôt.



De son côté, Nestlé s'adjuge 2% à Zurich, dopé par un avis favorable des analystes de Jefferies, qui voient s'estomper les vents contraires qui pénalisaient l'activité du groupe agroalimentaire suisse ces dernières années.



BAE Systems avance de 1% après s'être vu attribuer une extension de contrat de 708 MGBP pour poursuivre la conception et le développement de technologies souveraines de combat aérien de sixième génération, dans le cadre du programme GCAP.



Enfin, Danone ferme la marche du CAC 40 et abandonne 1,6% pénalisé par une note de Jefferies, qui est directement passé d'achat à sous-performance, en visant 62 euros, contre 80 euros précédemment.