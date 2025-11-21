Babcock International, le groupe d'ingénierie britannique profondément implanté dans la défense et les infrastructures nucléaires du Royaume-Uni, a livré un premier semestre qui laisse entrevoir une entreprise qui retrouve à la fois sa position financière et sa confiance stratégique.

Pour les six mois clos le 30 septembre, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 2,54 milliards de livres, contre 2,41 milliards un an plus tôt, tandis que le bénéfice est passé de 129,3 millions à 169,3 MGBP. Le bénéfice par action a bondi d'un tiers. Une hausse de 25% du dividende intérimaire, porté à 2,5 pence, suggère que le conseil d'administration est de plus en plus à l'aise avec la trajectoire engagée.

Ce qui distingue ces résultats, ce n'est pas la croissance affichée. En effet, elle est solide mais pas fulgurante, de l'ordre de 5 à 7%. En revanche, la constance est remarquable. La marge opérationnelle sous-jacente de Babcock a atteint 7,9%, contre 7,0% l'an dernier, rapprochant le groupe de son objectif de longue date : 8% sur l'ensemble de l'exercice, puis 9% à moyen terme.

Marge opérationnelle sous-jacente - Source : MarketScreener avec Babcock

La direction promettait depuis des années une reconstruction des marges : elle est désormais en train de la réaliser. Le nucléaire, sa plus grande division, est la première à franchir le seuil des 9%, portée par une activité soutenue dans le soutien aux sous-marins et par une forte demande dans le nucléaire civil. La division Marine s'est également distinguée, avec une amélioration des marges grâce à la progression des volumes dans son activité d'équipements pour gaz liquéfiés et aux avancées continues du programme de frégates de type 31.

Revenus par secteur - Source : MarketScreener with Babcock

Le contexte géopolitique joue en sa faveur. Les gouvernements revalorisent leurs stocks de défense, la sécurité énergétique et la résilience industrielle nationale. Cela crée une demande favorable pour une entreprise qui comprend des activités de gestion d'actifs critiques dans le domaine de la défense et de l'infrastructure nucléaire. Mais l'amélioration des résultats de Babcock n'est pas seulement conjoncturelle : elle reflète plusieurs années de rationalisation opérationnelle, de renforcement du bilan et un recentrage, loin du conglomérat tentaculaire qu'elle fut autrefois.

L'image n'est toutefois pas uniformément positive. La division Land, qui gère le soutien des véhicules militaires et divers contrats de génie civil, a vu ses revenus reculer de 10%, la fin de grands projets ferroviaires et le ralentissement de la demande minière en Afrique pesant sur l'activité. L'Aviation, en revanche, a fortement progressé, portée par l'immense contrat de formation de pilotes Mentor 2 en France. Elle reste toutefois exposée à la complexité opérationnelle et aux cycles d'externalisation gouvernementale.

Un élan durable ?

La trésorerie, longtemps un point faible, s'est nettement améliorée. Le flux de trésorerie libre sous-jacent a atteint 140,6 MGBP, en hausse de près de 50% sur un an, aidé par des règlements moins lourds liés au déficit du paiement des retraites, un domaine qui avait longtemps pesé sur le groupe. La dette nette hors contrats de location n'est plus que de 56 MGBP, offrant à Babcock une marge de manœuvre confortable.

La question de long terme est de savoir si Babcock peut transformer l'élan actuel en rendements durablement plus élevés. Les contractants de défense sont tributaires des budgets politiques, et les grands programmes d'infrastructures peuvent évoluer lorsque les gouvernements changent de cap. Pourtant, le rôle de Babcock au sein de l'écosystème nucléaire et de défense du Royaume-Uni lui assure une pertinence pour les années à venir.