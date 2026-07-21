Bachem en forte hausse après un investissement... moins important que prévu

Bachem est particulièrement entouré à la Bourse de Zurich (+8,75%, à 76,40 francs suisses) après avoir annoncé la signature d'un accord portant sur la fourniture de volumes importants de peptides.

Dans cette optique, la société qui fournit des services à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique va investir plus de 500 millions de francs suisses (environ 530 millions d'euros) dans son projet de site de Sisslerfeld, en Suisse.



Cette collaboration stratégique comprend des paiements anticipés ainsi que des engagements de long terme. Le démarrage de la production commerciale sur le nouveau site de Sisslerfeld est attendu en 2030.



Pour Jefferies, le montant de cet investissement de 500 millions de francs suisses se situe nettement en dessous de la somme d'environ 1 milliard de francs suisses précédemment associée au développement plus large du site de Sisslerfeld.



Les analystes estiment que cette annonce ne représente peut-être que la première phase d'un programme d'investissement plus large, même si elle suggère une modération des plans d'expansion initiaux.



La recommandation de Jefferies est à sous-performance sur le titre Bachem, avec une cible de cours de 52 francs suisses.