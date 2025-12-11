BAE Systems a signé un contrat de 1,7 Md$ avec la marine américaine

BAE Systems a signé un contrat de cinq ans avec la marine américaine pour les kits de guidage laser APKWS®. Le contrat a une valeur maximale de 1,7 milliard de dollars, avec une commande initiale de 322 millions de dollars.



Les kits sont disponibles pour toutes les forces armées américaines, ainsi que pour leurs alliés via des ventes de défense à l'étranger. Le kits APKWS sont éprouvés au combat comme munitions air-sol, surface-surface, surface-air et air-air.



Les kits de guidage APKWS frappent avec précision des cibles aériennes et terrestres, offrant aux opérateurs la possibilité de les utiliser dans une large gamme de missions.



" Le kit de guidage APKWS offre des capacités avancées à nos forces armées et à nos alliés étrangers, et une production en grande quantité garantit une livraison rapide et efficace au combattant. " a déclaré Neeta Jayaraman, directrice des solutions de guidage et de détection de précision chez BAE Systems.

