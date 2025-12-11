BAE Systems a signé un contrat de cinq ans avec la marine américaine pour les kits de guidage laser APKWS®. Le contrat a une valeur maximale de 1,7 milliard de dollars, avec une commande initiale de 322 millions de dollars.
Les kits sont disponibles pour toutes les forces armées américaines, ainsi que pour leurs alliés via des ventes de défense à l'étranger. Le kits APKWS sont éprouvés au combat comme munitions air-sol, surface-surface, surface-air et air-air.
Les kits de guidage APKWS frappent avec précision des cibles aériennes et terrestres, offrant aux opérateurs la possibilité de les utiliser dans une large gamme de missions.
" Le kit de guidage APKWS offre des capacités avancées à nos forces armées et à nos alliés étrangers, et une production en grande quantité garantit une livraison rapide et efficace au combattant. " a déclaré Neeta Jayaraman, directrice des solutions de guidage et de détection de précision chez BAE Systems.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
