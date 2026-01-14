BAE Systems a signé un contrat de 184 M$ avec les États-Unis

BAE Systems a signé un contrat de 184 millions de dollars avec les Corps des Marines des États-Unis pour la production de 30 véhicules de combat amphibies (ACV) supplémentaires.



Cette dernière commande porte le nombre total d'ACV-30 commandés à plus de 100.



La plateforme ACV est capable de transporter des troupes, du matériel essentiel et d'autres charges utiles avec des systèmes avancés, tels que la tourelle de 30 mm fabriquée par Kongsberg Aerospace and Defence.



" Avec sa capacité à intégrer des systèmes avancés comme le canon de 30 mm, nous veillons à ce que les Marines soient prêts à relever n'importe quel défi, où que ce soit. " a déclaré Rebecca McGrane, vice-présidente des programmes amphibies chez BAE Systems.