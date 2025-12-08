BAE Systems a signé un contrat de 36 millions de dollars avec Lockheed Martin pour livrer des systèmes de mâts modulaires multifonctions (MMM) à intégrer sur des sous-marins de la marine américaine.
Le système MMM est une antenne réceptrice à radiofréquence qui permet aux sous-marins de la marine américaine de détecter, identifier et localiser les signaux de communication adverses avant de remonter à la surface.
Les antennes seront montées sur de nouveaux sous-marins de classe Virginia et alimenteront le système de guerre électronique (EW) AN/BLQ-10 de Lockheed Martin.
" Dans des environnements dynamiques et contestés, la furtivité est essentielle, et les sous-marins s'appuient sur des informations précises sur les signaux de communication pour prendre rapidement des décisions ", a déclaré Michael Rottman, directeur de la zone de programme pour les capteurs et systèmes maritimes chez BAE Systems.
" Le système de mâts modulaires multifonctions équipe les sous-marins de la marine américaine de capacités critiques pour localiser et identifier les menaces potentielles, leur permettant d'analyser et de réagir en conséquence. "
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
