BAE Systems a signé un contrat de 36 M$ avec Lockheed Martin

BAE Systems a signé un contrat de 36 millions de dollars avec Lockheed Martin pour livrer des systèmes de mâts modulaires multifonctions (MMM) à intégrer sur des sous-marins de la marine américaine.



Le système MMM est une antenne réceptrice à radiofréquence qui permet aux sous-marins de la marine américaine de détecter, identifier et localiser les signaux de communication adverses avant de remonter à la surface.



Les antennes seront montées sur de nouveaux sous-marins de classe Virginia et alimenteront le système de guerre électronique (EW) AN/BLQ-10 de Lockheed Martin.



" Dans des environnements dynamiques et contestés, la furtivité est essentielle, et les sous-marins s'appuient sur des informations précises sur les signaux de communication pour prendre rapidement des décisions ", a déclaré Michael Rottman, directeur de la zone de programme pour les capteurs et systèmes maritimes chez BAE Systems.



" Le système de mâts modulaires multifonctions équipe les sous-marins de la marine américaine de capacités critiques pour localiser et identifier les menaces potentielles, leur permettant d'analyser et de réagir en conséquence. "