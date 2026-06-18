BAE Systems a signé un contrat de 535 millions de dollars avec l'armée américaine

BAE Systems a signé un contrat de 535 millions de dollars pour produire des obusiers automoteurs M109A7 Paladin supplémentaires et des transporteurs de munitions M992A3 pour l'armée américaine.



Le M109A7 Paladin offre une puissance de feu avancée et une maniabilité, permettant aux unités d'artillerie de se déployer rapidement et d'engager des cibles avec précision.



Le M109A7 peut effectuer des tirs précis en moins de 30 secondes lorsqu'il est en position ou en moins d'une minute en mouvement, garantissant à la fois survivabilité et efficacité dans des environnements à forte menace.



Équipé d'un châssis adaptable et de capacités de nouvelle génération, le M109A7 est l'un des systèmes d'obusiers automoteurs chenillés les plus légers sur le champ de bataille, conçu pour fonctionner même dans les terrains et conditions les plus difficiles.



" Le M109A7 Paladin est une plateforme éprouvée au combat qui offre ce dont les soldats ont besoin pour réussir sur le champ de bataille d'aujourd'hui ", a déclaré Dan Furber, vice-président des programmes d'artillerie chez Combat Mission Systems.



" Grâce à ses performances fiables et sa base industrielle robuste, le Paladin garantit que nos troupes disposent de la puissance de feu et du soutien sur lesquels elles peuvent compter quand cela compte le plus. "