BAE Systems a signé un protocole d'accord avec Turkish Aerospace

BAE Systems et Turkish Aerospace ont signé un protocole d'accord (MoU) pour collaborer sur le développement de systèmes aériens sans équipage (UAS).



Dans le cadre de cet accord, des experts de Turkish Aerospace, la principale entreprise aérospatiale et de défense de la Turquie, travailleront avec les experts de BAE Systems en matière d'aviation de combat afin d'explorer les opportunités communes en matière de systèmes sans équipage.



'Nous considérons cela comme le début d'une alliance profonde et significative entre nos deux organisations, chacune apportant des compétences et des capacités complémentaires, ainsi qu'un solide portefeuille d'actifs sans équipage que nous pouvons exploiter et combiner pour créer une gamme de solutions convaincantes et rentables' a déclaré Dave Holmes, directeur général, division FalconWorks de BAE Systems.