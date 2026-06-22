BAE Systems Australia annonce qu'un accord d'exportation a été conclu entre l'Australie et le Canada pour fournir une capacité de radar transhorizon arctique, dans le cadre du plus important contrat d'exportation de défense jamais signé par l'Australie.
Le groupe agira comme partenaire industriel du programme et s'appuiera sur une technologie de radar transhorizon développée depuis plus de 40 ans. Cette capacité utilise les ondes électromagnétiques à haute fréquence réfléchies par l'ionosphère pour détecter des objets à plusieurs milliers de kilomètres.
BAE Systems Australia mettra à profit son expérience acquise sur le réseau JORN (Jindalee Operational Radar Network), utilisé notamment par les forces armées australiennes pour la surveillance, la protection des frontières et les opérations de secours.
L'accord prévoit également une coopération renforcée entre l'Australie et le Canada pour développer ces capacités face aux menaces émergentes, tout en créant des opportunités d'exportation pour les industries de défense et de technologie des deux pays.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.