BAE Systems Australia annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Raytheon Australia, General Dynamics Mission Systems et Thales pour créer une équipe collaborative dédiée au développement du système de combat des sous-marins nucléaires d'attaque conventionnellement armés SSN-AUKUS.
Le partenariat vise à concevoir et intégrer un système de commande tri-national fondé sur l'architecture ouverte AN/BYG-1 de General Dynamics, déjà utilisée sur les sous-marins Collins australiens et plusieurs classes américaines. L'objectif est d'accélérer la mise en service de capacités interopérables tout en réduisant les risques industriels et de main-d'oeuvre.
Craig Lockhart, directeur général de BAE Systems Australia, estime que cet accord 'renforce la souveraineté opérationnelle et les capacités industrielles australiennes'.
Les partenaires prévoient de maximiser la participation locale et le transfert de compétences au sein du cadre AUKUS.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
