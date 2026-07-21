BAE Systems, Boeing et Saab s'allient pour former les pilotes de la Royal Air Force
Les trois industriels de la défense officialisent leur partenariat afin de proposer une nouvelle solution de formation des pilotes de chasse au Royaume-Uni, avec une chaîne d'assemblage finale implantée sur le territoire britannique.
BAE Systems annonce avoir signé avec Boeing et Saab un accord de partenariat pour développer une offre de formation de nouvelle génération destinée à la Royal Air Force (RAF), reposant sur l'avion d'entraînement Boeing T-7. Le projet prévoit notamment la création d'un site d'assemblage et d'intégration final au Royaume-Uni.
Les partenaires estiment que cette offre pourrait créer plusieurs centaines d'emplois qualifiés et s'appuyer sur une chaîne d'approvisionnement britannique couvrant l'ensemble du cycle de vie du programme, tout en garantissant au Royaume-Uni une autonomie dans la formation de ses pilotes.
Le système combine les vols d'entraînement avec des simulateurs avancés afin de préparer les pilotes aux avions de combat Typhoon et F-35. Sa conception doit également permettre d'adapter la plateforme aux futurs appareils de combat, y compris ceux de sixième génération.
Le T-7 est actuellement en phase d'essais en vol avec l'US Air Force et a franchi en avril une étape clé de son programme avec l'obtention de l'autorisation de lancement de la production initiale ("Milestone C").
Peu après midi, BAE Systems progressait de près de 2,4% à Londres tandis que Saab s'adjuge 0,55%.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.