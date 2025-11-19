BAE Systems annonce la signature d'une lettre d'intention avec Boeing et Saab pour développer le futur programme d'entraînement des pilotes de chasse de la Royal Air Force, basé sur le système T-7. L'alliance prévoit un ensemble de formation intégrant capacités réelles et synthétiques, ainsi que des systèmes de mission, tout en évaluant l'élargissement de la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni. L'industriel britannique pilotera l'opération avec une ligne d'assemblage finale locale, créant des emplois qualifiés. Simon Barnes, directeur général du secteur Air, souligne que cette offre vise 'le meilleur résultat global pour la nation' grâce à une solution technologique avancée.
Cette collaboration s'inscrit dans les besoins définis par la Strategic Defence Review 2025, le T-7A Red Hawk étant déjà la référence choisie par l'US Air Force depuis 2018.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
