BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat de 22 millions de dollars auprès de l'U.S. Navy pour produire des conteneurs de lancement de missiles appelés "canisters". Concrètement, ces tubes métalliques sont utilisés pour stocker, transporter et lancer les missiles depuis les systèmes Mk 41.
La valeur totale pourrait atteindre 317 millions USD avec options. L'entreprise poursuivra aussi la fabrication de conteneurs Mk 29, utilisés à bord des navires américains et alliés. Brent Butcher, vice-président Weapon Systems, estime que ces équipements constituent "la liaison essentielle entre le système Mk 41 et les missiles", saluant l'expertise du site d'Aberdeen.
Depuis plus de 30 ans, BAE Systems conçoit et produit l'ensemble des conteneurs utilisés sur les systèmes Mk 41 et Mk 57, couvrant notamment Tomahawk, Standard Missile, Evolved SeaSparrow et roquettes anti-sousmarines.
Les travaux seront réalisés à Aberdeen, avec un soutien ingénierie à Minneapolis.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
