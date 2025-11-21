BAE Systems décroche un contrat de 450 MUSD au Danemark

BAE Systems annonce l'attribution par l'Organisation danoise d'acquisition et de logistique de la Défense d'un contrat portant sur 44 véhicules de combat d'infanterie CV90MkIIIC supplémentaires, pour une valeur d'environ 450 millions de dollars, incluant pièces, soutien, logistique et formation.



Cette commande s'ajoute à celle passée en 2024 pour 115 unités, portant le total destiné à l'armée danoise à 159 véhicules et remplaçant le programme initial de modernisation de la flotte CV9035DK.

Le Commandant de l'armée danoise, le Major General Peter Boysen, souligne qu'il est "crucial d'acquérir rapidement une flotte consolidée", l'objectif étant de disposer de 159 véhicules de dernière génération d'ici 2030.

Les CV90MkIIIC seront équipés d'une nouvelle tourelle offrant des avancées significatives en conception et en fonctionnalités, et garantiront une pleine interopérabilité avec les forces alliées.

Le directeur général de BAE Systems Hägglunds, Tommy Gustafsson-Rask, estime que cette commande démontre la confiance du Danemark dans les capacités du CV90 et renforce son positionnement "à la pointe de la défense moderne".