BAE Systems annonce le lancement de BlackThorn, une nouvelle famille de d'ogives modulaires conçues pour les plateformes autonomes, les drones à usage unique, les systèmes anti-drones, les missiles et les véhicules terrestres sans équipage. La solution est pensée pour pouvoir être intégrée facilement à différents systèmes et produite rapidement, à grande échelle et à faible coût.
Pour rappel, une ogive est la charge militaire d'un missile, d'un drone ou d'une autre munition, responsable de l'effet produit sur la cible, qu'il s'agisse d'une explosion, d'une fragmentation ou d'un effet anti-blindage.
Le groupe précise que BlackThorn a été retenue pour équiper le missile de défense aérienne courte portée Mark I de Frankenburg Technologies, dans le cadre de l'accord de collaboration signé plus tôt cette année.
Déclinée en versions 40 mm, 70 mm et 120 mm, la gamme repose sur une architecture modulaire permettant d'adapter les effets recherchés selon la mission, qu'il s'agisse d'une onde de souffle, de fragmentation ou d'un effet anti-blindage. BAE Systems indique avoir accéléré son développement grâce à la modélisation, à la simulation et à l'ingénierie numérique, avant une phase de validation par des essais.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.