A l'occasion du salon MRO Europe (14-16 octobre, Londres), BAE Systems a présenté 'Horizon Solutions Aftermarket Services and Support', nouveau nom de son offre élargie en maintenance et réparation d'avionique commerciale. Cette initiative illustre la volonté du groupe d'anticiper les besoins futurs du secteur aéronautique.
La gamme Horizon Solutions inclut des programmes de reprise d'équipements, des services de révision pour prolonger la durée de vie des systèmes, des améliorations de fiabilité et des solutions d'harmonisation de flotte visant à réduire les coûts.
Jack Stevens, vice-président de la division Controls and Avionics Solutions, souligne que cette évolution 'reflète l'engagement de BAE Systems à rester en avance sur les attentes de ses clients'.
L'entreprise soutient aujourd'hui plus de 600 opérateurs et 33 000 appareils dans le monde à travers des services couvrant l'ensemble du cycle de vie des avions.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
