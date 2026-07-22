BAE Systems a profité du salon aéronautique de Farnborough pour dévoiler son "Brontanax", un appareil présenté comme "le premier avion de combat collaboratif autonome sans pilote du Royaume-Uni". Conçu pour évoluer aux côtés d'appareils de chasse pilotés par des humains, ce drone doit apporter des capacités de guerre électronique et de frappe de précision contre des cibles aériennes et terrestres.
Développé par les équipes de BAE Systems à Warton, le prototype a mobilisé plus de 500 salariés et plus de 75 grandes entreprises et PME britanniques. L'appareil s'appuie sur une architecture ouverte et une conception modulaire afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des menaces.
Le gouvernement britannique a confirmé un engagement de 300 MGBP dans le programme souverain StormFighter, qui vise à développer un CCA autonome destiné à entrer en service avant la fin de la décennie. Brontanax, financé jusqu'à présent par les investissements en recherche et développement de BAE Systems, est désormais préparé pour des essais au sol avant des essais en vol dans l'espace aérien britannique.
Le titre BAE Systems s'adjugeait près de 1% à Londres en fin de matinée.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.