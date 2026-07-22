BAE Systems dévoile son drone de combat autonome, le "Brontanax"

Le groupe de défense britannique présente un prototype destiné à opérer aux côtés d'avions pilotés afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées à moindre coût.

BAE Systems a profité du salon aéronautique de Farnborough pour dévoiler son "Brontanax", un appareil présenté comme "le premier avion de combat collaboratif autonome sans pilote du Royaume-Uni". Conçu pour évoluer aux côtés d'appareils de chasse pilotés par des humains, ce drone doit apporter des capacités de guerre électronique et de frappe de précision contre des cibles aériennes et terrestres.



Développé par les équipes de BAE Systems à Warton, le prototype a mobilisé plus de 500 salariés et plus de 75 grandes entreprises et PME britanniques. L'appareil s'appuie sur une architecture ouverte et une conception modulaire afin de pouvoir s'adapter à l'évolution des menaces.



Le gouvernement britannique a confirmé un engagement de 300 MGBP dans le programme souverain StormFighter, qui vise à développer un CCA autonome destiné à entrer en service avant la fin de la décennie. Brontanax, financé jusqu'à présent par les investissements en recherche et développement de BAE Systems, est désormais préparé pour des essais au sol avant des essais en vol dans l'espace aérien britannique.



Le titre BAE Systems s'adjugeait près de 1% à Londres en fin de matinée.