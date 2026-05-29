BAE Systems et PGZ récompensés pour leur partenariat en Pologne

Le groupe d'armement polonais et son partenaire britannique sont distingués pour une coopération industrielle dans les munitions de 155 mm, pour la sécurité de la Pologne et de l'Europe.

PGZ et BAE Systems annoncent avoir reçu le "British-Polish Collaboration Award", décerné par l'ambassade du Royaume-Uni à Varsovie et la British Polish Chamber of Commerce (BPCC).



Cette distinction salue leur coopération dans la production de munitions d'artillerie de 155 mm, qui associe l'expertise technologique britannique aux capacités industrielles polonaises afin de renforcer la production nationale en Pologne.



En septembre 2025, les deux groupes avaient conclu un partenariat stratégique pour créer une nouvelle usine de fabrication de munitions de 155 mm dans le pays, avec pour objectif d'accroître les capacités de production destinées au champ de bataille.



L'accord prévoit également des possibilités de transfert de technologies et de savoir-faire sur d'autres types de munitions, composants et explosifs. Cette reconnaissance intervient quelques jours après la signature à Londres d'un accord de partenariat de défense entre la Pologne et le Royaume-Uni.



Le titre BAE progresse de près de 0,8% peu avant 15h à Londres.