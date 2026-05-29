PGZ et BAE Systems annoncent avoir reçu le "British-Polish Collaboration Award", décerné par l'ambassade du Royaume-Uni à Varsovie et la British Polish Chamber of Commerce (BPCC).
Cette distinction salue leur coopération dans la production de munitions d'artillerie de 155 mm, qui associe l'expertise technologique britannique aux capacités industrielles polonaises afin de renforcer la production nationale en Pologne.
En septembre 2025, les deux groupes avaient conclu un partenariat stratégique pour créer une nouvelle usine de fabrication de munitions de 155 mm dans le pays, avec pour objectif d'accroître les capacités de production destinées au champ de bataille.
L'accord prévoit également des possibilités de transfert de technologies et de savoir-faire sur d'autres types de munitions, composants et explosifs. Cette reconnaissance intervient quelques jours après la signature à Londres d'un accord de partenariat de défense entre la Pologne et le Royaume-Uni.
Le titre BAE progresse de près de 0,8% peu avant 15h à Londres.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.