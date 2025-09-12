BAE Systems et PGZ s'allient pour produire des munitions en Pologne

BAE Systems annonce un partenariat stratégique avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) pour construire une usine de fabrication de munitions d'artillerie de 155 mm en Pologne, afin de renforcer la production nationale et la sécurité du flanc Est de l'OTAN.



Le site intégrera les technologies de production automatisée de BAE Systems, déjà utilisées au Royaume-Uni, permettant une multiplication par seize des capacités de production.



Cet accord vise à transférer savoir-faire et technologies à PGZ, à réduire la dépendance polonaise vis-à-vis des fournisseurs étrangers et à créer plusieurs centaines d'emplois qualifiés.



PGZ prévoit d'atteindre une capacité annuelle de 150 000 à 180 000 obus de gros calibre, essentiels pour ses canons automoteurs K9 et Krab.



Le directeur général de BAE Systems, Charles Woodburn, souligne que ce partenariat renforce la résilience de la base industrielle polonaise, tandis qu'Adam Leszkiewicz, président de PGZ, y voit 'un choix bénéfique pour l'avenir du groupe et les relations internationales du pays'.



Le chantier débutera en 2025 et l'usine devrait être opérationnelle entre 2027 et 2028.