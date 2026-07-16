BAE Systems investit 3,3 MGBP dans un nouveau site à Glasgow

Le groupe poursuit ainsi la modernisation de ses chantiers navals afin d'accroître les capacités de production des frégates Type 26 destinées à la Royal Navy.

BAE Systems annonce le lancement de la construction d'une nouvelle installation de peinture de 3,3 millions de livres sterling sur son chantier naval de Govan, à Glasgow. Ce projet s'inscrit dans un programme de modernisation de plus de 360 MGBP couvrant les sites de Govan et Scotstoun.



Concrètement, le bâtiment de 1 100 m² permettra de peindre simultanément jusqu'à quatre blocs de navires, y compris les plus grandes sections, afin d'optimiser l'utilisation des espaces de production et de soutenir la cadence de construction des frégates Type 26.



"Cette nouvelle installation constitue une étape importante de nos investissements continus dans les chantiers navals de Glasgow", a déclaré Simon Lister, directeur général de l'activité Naval Ships de BAE Systems, soulignant qu'elle renforcera l'efficacité de la production et la capacité du groupe à livrer les frégates Type 26 "à un rythme soutenu et selon les plus hauts standards de qualité".



La mise en service de cette nouvelle installation est prévue d'ici la fin de l'année.



En attendant, le titre BAE Systems évolue à proximité de l'équilibre à Londres en milieu d'après-midi, autour des 1 810 pence.