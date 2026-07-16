BAE Systems annonce le lancement de la construction d'une nouvelle installation de peinture de 3,3 millions de livres sterling sur son chantier naval de Govan, à Glasgow. Ce projet s'inscrit dans un programme de modernisation de plus de 360 MGBP couvrant les sites de Govan et Scotstoun.
Concrètement, le bâtiment de 1 100 m² permettra de peindre simultanément jusqu'à quatre blocs de navires, y compris les plus grandes sections, afin d'optimiser l'utilisation des espaces de production et de soutenir la cadence de construction des frégates Type 26.
"Cette nouvelle installation constitue une étape importante de nos investissements continus dans les chantiers navals de Glasgow", a déclaré Simon Lister, directeur général de l'activité Naval Ships de BAE Systems, soulignant qu'elle renforcera l'efficacité de la production et la capacité du groupe à livrer les frégates Type 26 "à un rythme soutenu et selon les plus hauts standards de qualité".
La mise en service de cette nouvelle installation est prévue d'ici la fin de l'année.
En attendant, le titre BAE Systems évolue à proximité de l'équilibre à Londres en milieu d'après-midi, autour des 1 810 pence.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.