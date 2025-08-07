BAE Systems investit dans l'IA avec Oxford Dynamics

BAE Systems annonce un investissement stratégique dans la start-up britannique Oxford Dynamics, spécialisée en intelligence artificielle (IA) et en robotique.



Cette collaboration vise à intégrer la technologie d'IA d'Oxford Dynamics à la plateforme Prophesea de BAE Systems, destinée à optimiser la disponibilité opérationnelle des actifs militaires critiques.



Andrea Thompson, directrice générale de Digital Intelligence, souligne que ce partenariat permettra de 'renforcer le paysage souverain de la défense et de la sécurité du Royaume-Uni'. Fondée en 2020, Oxford Dynamics développe des systèmes autonomes intelligents pour améliorer la planification des missions et la réactivité face aux menaces.



L'investissement soutiendra la croissance d'Oxford Dynamics, tout en facilitant l'intégration de ses capacités à l'ensemble du portefeuille de BAE Systems.




























