BAE Systems annonce la mise en service du HMS Agamemnon, sixième sous-marin d'attaque de classe Astute, lors d'une cérémonie en présence du roi Charles III à Barrow-in-Furness. Ce bâtiment nucléaire de 7400 tonnes et 97 mètres rejoint la Royal Navy et entamera bientôt ses essais en mer.
Le même jour, le ministre de la Défense John Healey a lancé la découpe de la première tôle du HMS King George VI, quatrième et dernier sous-marin de classe Dreadnought, destiné à assurer la dissuasion nucléaire en mer à partir des années 2030.
Steve Timms, directeur de la division sous-marins, a salué 'les progrès significatifs du programme', tandis que le chef d'état-major de la marine, Sir Gwyn Jenkins, a exprimé sa gratitude envers les équipes de Barrow pour leur rôle clé dans la défense maritime du Royaume-Uni.
Enfin, le roi a attribué à Barrow le statut de Port Royal, en reconnaissance de ses 120 ans d'histoire dans la construction navale militaire.
BAE Systems lance le HMS Agamemnon et avance le programme Dreadnought
Publié le 23/09/2025 à 10:16
