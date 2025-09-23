BAE Systems lance le HMS Agamemnon et avance le programme Dreadnought

BAE Systems annonce la mise en service du HMS Agamemnon, sixième sous-marin d'attaque de classe Astute, lors d'une cérémonie en présence du roi Charles III à Barrow-in-Furness. Ce bâtiment nucléaire de 7400 tonnes et 97 mètres rejoint la Royal Navy et entamera bientôt ses essais en mer.



Le même jour, le ministre de la Défense John Healey a lancé la découpe de la première tôle du HMS King George VI, quatrième et dernier sous-marin de classe Dreadnought, destiné à assurer la dissuasion nucléaire en mer à partir des années 2030.



Steve Timms, directeur de la division sous-marins, a salué 'les progrès significatifs du programme', tandis que le chef d'état-major de la marine, Sir Gwyn Jenkins, a exprimé sa gratitude envers les équipes de Barrow pour leur rôle clé dans la défense maritime du Royaume-Uni.



Enfin, le roi a attribué à Barrow le statut de Port Royal, en reconnaissance de ses 120 ans d'histoire dans la construction navale militaire.