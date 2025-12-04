BAE Systems annonce le lancement de Velhawk TM Cybersecurity Solutions pour renforcer la résilience des clients et accélérer la cyberdéfense pour les clients gouvernementaux.
Velhawk réunit intelligence artificielle (IA), automatisation et analytique adaptative. Ensemble, ils forment une architecture unifiée de cyberdéfense cybernétique.
Velhawk améliore la posture de sécurité d'une organisation, réduit significativement le temps de réponse aux incidents cybernétiques et diminue les besoins en personnel en automatisant les flux de travail critiques de détection, de décision et de remise en état précise le groupe.
Le résultat est un écosystème de cybersécurité modernisé qui permet aux clients de se concentrer sur l'exécution des missions tout en restant constamment vigilants face aux menaces en évolution.
" Velhawk leur donne maintenant l'avantage dont ils ont besoin - un moyen d'automatiser la défense, de surpasser les menaces et d'élever l'expertise humaine grâce à l'autonomie et à l'IA." a déclaré Peder Jungck, directeur de l'innovation et de la stratégie pour le secteur renseignement et sécurité chez BAE Systems.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.