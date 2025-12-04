BAE Systems lance Velhawk pour accélérer la cyberdéfense

BAE Systems annonce le lancement de Velhawk TM Cybersecurity Solutions pour renforcer la résilience des clients et accélérer la cyberdéfense pour les clients gouvernementaux.



Velhawk réunit intelligence artificielle (IA), automatisation et analytique adaptative. Ensemble, ils forment une architecture unifiée de cyberdéfense cybernétique.



Velhawk améliore la posture de sécurité d'une organisation, réduit significativement le temps de réponse aux incidents cybernétiques et diminue les besoins en personnel en automatisant les flux de travail critiques de détection, de décision et de remise en état précise le groupe.



Le résultat est un écosystème de cybersécurité modernisé qui permet aux clients de se concentrer sur l'exécution des missions tout en restant constamment vigilants face aux menaces en évolution.



" Velhawk leur donne maintenant l'avantage dont ils ont besoin - un moyen d'automatiser la défense, de surpasser les menaces et d'élever l'expertise humaine grâce à l'autonomie et à l'IA." a déclaré Peder Jungck, directeur de l'innovation et de la stratégie pour le secteur renseignement et sécurité chez BAE Systems.