BAE Systems livre un 1er véhicule amphibie ACV-30 au Corps des Marines US

Le groupe britannique franchit une étape clé dans le développement de capacités amphibies avancées destinées aux forces américaines.

BAE Systems annonce avoir achevé le premier châssis du véhicule amphibie de combat ACV-30 (Amphibious Combat Vehicle) pour le Corps des Marines des Etats-Unis. Cette version intègre un canon de 30 mm ainsi que des systèmes de combat avancés, renforçant les capacités d'engagement face aux menaces.



Ce programme marque un jalon important dans l'évolution des capacités amphibies, avec un véhicule conçu pour opérer dans des environnements complexes et exigeants.



L'ACV-30 vise à améliorer la mobilité, la survivabilité et l'efficacité opérationnelle des Marines, en leur permettant de répondre plus efficacement aux menaces émergentes sur le champ de bataille.



Le titre recule de 1,5% en début d'après-midi à Londres mais affiche toujours une progression de l'ordre de 16% depuis le début de l'année.