BAE Systems annonce avoir achevé le premier châssis du véhicule amphibie de combat ACV-30 (Amphibious Combat Vehicle) pour le Corps des Marines des Etats-Unis. Cette version intègre un canon de 30 mm ainsi que des systèmes de combat avancés, renforçant les capacités d'engagement face aux menaces.
Ce programme marque un jalon important dans l'évolution des capacités amphibies, avec un véhicule conçu pour opérer dans des environnements complexes et exigeants.
L'ACV-30 vise à améliorer la mobilité, la survivabilité et l'efficacité opérationnelle des Marines, en leur permettant de répondre plus efficacement aux menaces émergentes sur le champ de bataille.
Le titre recule de 1,5% en début d'après-midi à Londres mais affiche toujours une progression de l'ordre de 16% depuis le début de l'année.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.