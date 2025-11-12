BAE Systems annonce une performance opérationnelle et financière robuste, confirmant ses objectifs annuels relevés à mi-année. Le groupe a déjà enregistré plus de 27 MdGBP de commandes en 2025, dont 4 MdGBP pour 20 avions Typhoon destinés à la Turquie et 0,9 MdGBP pour le programme britannique de sous-marins Dreadnought.



La société prévoit une croissance de 8% à 10% du chiffre d'affaires (28,3 MdGBP en 2024) et de 9% à 11% du résultat opérationnel (3,0 MdGBP), avec un flux de trésorerie libre supérieur à 1,1 MdGBP.



Le directeur général Charles Woodburn met en avant la forte demande mondiale en capacités de défense, illustrée par les récents contrats avec la Turquie et la Norvège. La société estime que les hausses budgétaires de défense au sein de l'OTAN offrent un contexte favorable pour la croissance à moyen terme.



BAE Systems prévoit de publier ses résultats annuels 2025 le 18 février 2026.









