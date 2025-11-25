BAE Systems nomme Brad Pelachyk directeur mondial des achats et de la chaîne d'approvisionnement

BAE Systems annonce la nomination de Brad Pelachyk au poste de vice-président sénior et directeur mondial de la chaîne d'approvisionnement, à compter du 20 décembre 2025. Il relèvera du président-directeur général de BAE Systems Inc., Tom Arseneault, ainsi que du directeur financier du groupe, Brad Greve, et intégrera l'équipe de direction de BAE Systems Inc.



Il prendra la tête de l'organisation dédiée aux achats et à la chaîne d'approvisionnement et présidera le Conseil mondial de la chaîne d'approvisionnement, avec l'objectif de garantir la solidité et la résilience des approvisionnements du groupe. Il succède à Ann Ackerson, qui part à la retraite.



Pelachyk dispose de plus de 30 ans d'expérience internationale dans les achats et la gestion des chaînes d'approvisionnement, après avoir occupé des postes de direction chez BAE Systems, Thales et FIAT.