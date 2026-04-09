BAE Systems obtient un contrat de 146 MUSD pour produire des canons M776

Le groupe britannique renforce les capacités industrielles américaines en artillerie avec une nouvelle ligne de production.

BAE Systems annonce l'obtention d'un contrat non définitif de 146 MUSD attribué par l'armée américaine pour lancer la production de canons M776 destinés à l'obusier tracté M777 de 155 mm.



Ce contrat vise à établir une seconde source de production pour ce système stratégique, permettant ainsi d'accélérer les livraisons et de renforcer la résilience de la base industrielle de défense des Etats-Unis. Jason Casciotti, vice-président de la division Weapon Systems, déclare que l'objectif est de "renforcer la capacité industrielle américaine tout en garantissant aux soldats les meilleurs équipements".



Le site de Louisville, dans le Kentucky, sera au coeur du dispositif industriel pour produire les canons et leurs composants clés. BAE Systems y a investi plus de 60 MUSD ces dernières années afin de moderniser ses capacités de production.



Fort de son expertise sur plusieurs programmes navals américains, le groupe se dit en mesure d'assurer une montée en cadence maîtrisée et de limiter les risques industriels.