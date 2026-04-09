BAE Systems annonce l'obtention d'un contrat non définitif de 146 MUSD attribué par l'armée américaine pour lancer la production de canons M776 destinés à l'obusier tracté M777 de 155 mm.
Ce contrat vise à établir une seconde source de production pour ce système stratégique, permettant ainsi d'accélérer les livraisons et de renforcer la résilience de la base industrielle de défense des Etats-Unis. Jason Casciotti, vice-président de la division Weapon Systems, déclare que l'objectif est de "renforcer la capacité industrielle américaine tout en garantissant aux soldats les meilleurs équipements".
Le site de Louisville, dans le Kentucky, sera au coeur du dispositif industriel pour produire les canons et leurs composants clés. BAE Systems y a investi plus de 60 MUSD ces dernières années afin de moderniser ses capacités de production.
Fort de son expertise sur plusieurs programmes navals américains, le groupe se dit en mesure d'assurer une montée en cadence maîtrisée et de limiter les risques industriels.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.