BAE Systems obtient un contrat de 390 MUSD pour produire des blindés pour l'armée US
Publié le 27/11/2025 à 11:33
BAE Systems annonce avoir finalisé avec l'armée américaine une modification de contrat d'une valeur supérieure à 390 millions de dollars pour la production supplémentaire de véhicules de combat Bradley A4. Cette version modernisée remplacera les modèles antérieurs, offrant des améliorations notables en matière de puissance de feu, de protection et de sécurité.
Bill Sheehy, directeur de la ligne de produits Ground Maneuver, a souligné que "le Bradley A4 apporte aux forces une létalité, une performance et des capacités de nouvelle génération essentielles".
Le programme, mené en partenariat avec le Red River Army Depot, mobilise plusieurs sites industriels aux États-Unis, notamment en Caroline du Sud, Alabama, Minnesota, Californie, Michigan et Pennsylvanie. Les premières livraisons sont prévues d'ici octobre 2026.